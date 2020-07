Naya Rivera, maledizione Glee: lei dispersa, Monteith ucciso da un'overdose e Salling suicida dopo le accuse di pedofilia

Per sei anni, dal 2009 al 2015, è stato il programma cult che ha dato ai giovani incoraggiamento e allegria. Il titolo stesso - Glee (Gioia) ha voluto comunicare questo messaggio di ottimismo ai tanti adolescenti che si sentivano emarginati. Eppure Glee verrà ricordato anche per l'ombra scura che l'ha sovrastato. Rivalità interne, relazioni e tradimenti, suicidi, morti accidentali sono avvenuti dietro quella facciata di sorrisi e successi.

LEGGI ANCHE Naya Rivera dispersa nel lago, era con il figlio

L'ultimo fatto tragico si sta svolgendo in queste ore, mentre la polizia della California cerca il corpo di Naya Rivera in un lago poco a nord di Los Angeles. La 33enne attrice, che nel programma interpretava la cheerleader Santana Lopez, aveva affittato una barca nel pomeriggio di mercoledì, insieme al figlio di quattro anni, Josey. Circa tre ore più tardi un altro turista ha notato la barca che galleggiava, con dentro solo il bambino, addormentato. Il piccolo, che indossava il giubbotto salvagente, ha detto: «La mamma è andata a nuotare, ma non è ancora tornata». Le ricerche sono cominciate immediatamente, sia con squadre di sub che con elicotteri e droni. Ma sono state interrotte la sera, per l'oscurità, e riprese ieri mattina all'alba. «Un lago di queste dimensioni presenta molte difficoltà» ha spiegato il capitano Eric Buschow.

Il lago si trova nel parco nazionale Los Padres, ed è una destinazione amata dai gitanti, ma negli anni ci sono stati vari incidenti, perché la gente sottovaluta la profondità e la temperatura fredda delle sue acque. Il bambino è stato affidato al padre, l'attore Ryan Dorsey, che ne condivideva l'affidamento con Naya. La coppia aveva divorziato due anni fa, dopo quattro anni di matrimonio non esattamente di miele, tanto che Naya si è fatta qualche ora di carcere per aver colpito Ryan al volto durante una lite, nel 2017. La coppia si era unita in matrimonio nel giugno del 2014, nello stesso giorno in cui originariamente lei doveva volare a nozze con il suo precedente fidanzato, il cantante rap Big Sean.



Invece l'attrice e il cantante si sono lasciati e Naya si è sposata con Ryan, un popolare attore televisivo. Nel frattempo però l'attrice aveva anche avuto una relazione con un collega sul set, l'attore, che in Glee interpretava il personaggio di Puck, e che più tardi, nel 2018, si è suicidato. Salling era sotto inchiesta perché trovato in possesso di materiale pedopornografico. Sapeva che la sua carriera era finita e che lo aspettava quasi sicuramente una lunga pena detentiva.

Il suo suicidio due anni fa e l'apparente morte di Naya per annegamento oggi, sono solo due delle ombre cupe che oscurano il nome di Glee. Nel 2013 il programma aveva perso il suo attore principale, Cory Monteith, che interpretava la parte di un giocatore di football che accetta a malavoglia di far parte del club musicale, il Glee appunto, della sua scuola.



Ultimo aggiornamento: 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2013, poco prima che Glee cominciasse la quarta stagione, Monteith fu trovato morto per overdose di alcol ed eroina in un albergo di Vancouver. Ma lo stesso creatore del programma, Ryan Murphy, ha raccontato come sul set ci fossero spesso problemi. Nonostante l'immenso successo di pubblico, la conquista di ben due Golden Globe e la popolarità che ha baciato tutti i suoi interpreti, sul set non sono mancate tensioni, soprattutto fra l'attrice Lea Michele e Naya: se i personaggi interpretati dalle due attrici erano in contrasto nella commedia, non fingevano, perché lo erano anche nella vita reale. A sentire Murphy, poi, gli attori andavano a letto, si lasciavano e si ritrovavano con grande facilità, creando gelosie e contrasti nella piccola troupe. Ieri tuttavia numerosi ex membri del cast del programma, incluso la nota cantante Demi Lovato, hanno espresso la loro speranza che Naya venga ritrovata sana e salva.