«Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art festival», Excellence Award a Ferzan Ozpetek e Frank Grillo

Sono stati assegnati al regista Ferzan Ozpetek e all'attore Frank Grillo gli Excellence Award della 18esima edizione di Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art festival.

I riconoscimenti saranno consegnati all'Hollywood TLC Chinese Theater (5-11 marzo) nel corso della classica kermesse promossa dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno della Dg Cinema e Audiovisivi del ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo che alla vigilia della notte degli Oscar promuove il cinema e le eccellenze italiane.

«Onore ad uno degli autori più importanti del cinema contemporaneo, turco di nascita e cittadino italiano, attualmente a lavoro per Nuovo Olimpo, il suo quattordicesimo film che lo porterà per la prima volta su Netflix - annuncia lo sceneggiatore e regista premio Oscar Bobby Moresco, presidente onorario del festival - Già italo americano dell'anno a Capri, Hollywood, insieme a Ozpetek festeggeremo, all'apice di una stagione straordinaria, il bravissimo Frank Grillo, protagonista del mio Lamborghini: The Man Behind the Legend», conclude Moresco che dopo il successo negli Usa vede la sua opera al top delle visioni in Italia su Amazon Prime.