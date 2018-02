Magda addio: morta l'attrice Irina Sanpiter, moglie di Furio in «Bianco Rosso e Verdone»

Domenica 4 Febbraio 2018, 15:12 - Ultimo aggiornamento: 05-02-2018 00:45

È morta Irina Sanpiter. L'attrice teatrale russa, nota al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Magda nel film "Bianco, Rosso e Verdone", si è spenta oggi a Roma a 60 anni. Lottava contro la leucemia da quando aveva 27 anni. Era ricoverata all'Umberto I da 8 mesi.Irina era nata a Mosca nel 1957. Dalla carriera teatrale era passata a quella cinematografica proprio grazie al film di Carlo Verdone del 1981, in cui interpretava la moglie esasperata del logorroico Furio Zòccano, avvocato romano residente a Torino. La sua frase più ricorrente era "non ce la faccio più", doppiata da Solvejg D'Assunta.Poi lavorò anche nel film "Lacrime Napulitane" di Ciro Ippolito. Ma Irina soffriva molto il fatto di essere rimasta "schiacciata" dal personaggio di Magda, tanto da essere associata unicamente a quel ruolo.All'inizio degli anni '90, probabilmente anche a causa della sua malattia, si ritirò dalle scene. Aveva sposato il produttore musicale Toni Evangelisti. Tra le altre esperienze, Irina organizzava concerti rock in giro per il mondo.I funerali si svolgeranno martedì alle 14, presso il Battistero di San Giovanni.