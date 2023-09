Mathieu Kassovitz, incidente in moto: l'attore e regista ferito gravemente. Correva in un circuito in Francia

L'attore Mathieu Kassovitz è rimasto gravemente ferito in un incidente motociclistico sul circuito di Montlhéry (Essonne) questa domenica nel tardo pomeriggio, ha appreso Actu17, confermando le informazioni di BFMTV. Kassovitz è stato ricoverato all'ospedale del Cremlino-Bicêtre (Val-de-Marne) in gravi condizioni.

Chi è

Kassovitz esordisce ad 11 anni come attore nel film Au bout du bout du banc, diretto dal padre.

La passione per i motori

In seguito ha continuato a portare avanti parallelamente l'attività dietro la macchina da presa e quella di attore, al servizio di registi importanti come Jean-Pierre Jeunet (Il favoloso mondo di Amélie), Costa-Gavras (Amen.), interpretazione che gli ha valso una nomination ai Premi César come miglior attore) e Steven Spielberg (Munich). Nel 2009, al volante di una Tesla Roadster, ha vinto il Rallye Monte Carlo des Énergies Nouvelles, nella categoria dei veicoli elettrici.