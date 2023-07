Giostra di Sulmona, Ornella Muti sarà la regina Giovanna

Torna, domenica 30 luglio, la giostra cavalleresca di Sulmona, che attende anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. L’evento clou avrà luogo il 29 e 30 luglio, preceduta dal corteo in costume guidato dalla regina interpretata da Ornella Muti, che sfilerà con seicento figuranti nella giornata del 30 luglio.

Sulmona promuove dal 1995 la rievocazione della giostra svoltasi nel suo territorio in epoca rinascimentale, evento storico che ebbe un forte impatto sui contemporanei e una vasta eco nelle età successive, anche per una sua spettatrice illustre, la regina Giovanna D’Aragona, regina di Napoli e principessa di Sulmona. Una sfilata storica e la gara cavalleresca, un corteo per le vie cittadine con circa 600 figuranti in costume che precede la gara.