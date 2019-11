Samantha de Grenet: «Potevo fare cinema, ma ho rifiutato per colpa di Pieraccioni»

Samantha de Grenet si racconta a Vieni da Me. Ospite di Caterina Balivo, la showgirl ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera e vita privata, svelando retroscena fin qui inediti. «Se non ho fatto l’attrice ci sarà un motivo - ha raccontato Samantha de Grenet alla Balivo - anche se ho ricevuto tante proposte. Solo che all’epoca ero fidanzata con Pieraccioni, non volevo passare per quella che faceva cinema perché stavo con un regista. Oggi, se potessi tornare indietro, accetterei tutte le proposte».

La showgirl ha inoltre lanciato un appello a Leonardo Pieraccioni : «Se mi stai ascoltando, mi faresti avere quel quadro, anche solo in fotografia?». Il riferimento è a un dipinto che la de Grenet realizzò per il regista toscano, che non ha più avuto modo di rivedere da quando la loro relazione è finita. Sposata con l'ingegnere Luca Barbato, con cui ha avuto un figlio, Brando, Samantha de Grenet rivela il suo desiderio segreto: «Se avessi un’altra età farei un altro figlio».

