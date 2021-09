Villae Film Festival al via il 6 settembre: capolavori cult nel sito Unesco Patrimonio dell'Umanità. Il programma. Video

Dal 6 al 12 settembre, l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, nel sito dichiarato dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità, Villa d’Este, ospita la terza edizione di Villae Film Festival – Quando l’Arte è in movimento rassegna di film in cui l’Arte, nelle sue molteplici possibilità espressive, è protagonista del racconto.

Evento unico nel panorama culturale italiano, il progetto è realizzato con il patrocinio e il sostegno del MiC e della Regione Lazio e organizzato dalle Villae, sotto la direzione artistica di Andrea Bruciati, storico dell’arte e direttore dell’Istituto di Villa Adriana e Villa d’Este, con la consulenza artistica e l'organizzazione dell'Associazione Culturale Seven.

Una rassegna che associa alla proiezione cinematografica incontri con registi, produttori, critici d'arte e di cinema, artisti e curatori per esplorare il linguaggio dell’immagine in movimento, coglierne le suggestioni e restituirne la complessità in un mondo in continua evoluzione. L’idea di fondo è quella espressa da Bill Viola quando dice che “l’Arte è contemporanea, è senza tempo, universale ed eterna”: luoghi d’arte storici, quindi, e un festival più che mai legato alla contemporaneità. Per coniugare passato, presente e uno sguardo al futuro. Villae Film Festival è – inoltre - uno dei pochi festival che, già dallo scorso anno, aderisce a un progetto di accessibilità e propone proiezioni con audiodescrizione e sottotitoli.

Andrea Bruciati, direttore Istituto Villa Adriana e Villa d’Este: «Il Villae Film Festival giunge alla sua terza edizione con un programma ancora più ricco di proposte. L'evento è connaturato in modo profondo ai siti in cui si svolge e da cui trae le sue peculiarità connotative, sia di ordine estetico che linguistico. Le VILLAE infatti costituiscono uno straordinario luogo d'elezione in cui l'arte si fa racconto visivo ed esperienza immersiva totalizzante. Il carattere unico ed universale insieme dei siti UNESCO, di eterna e cangiante bellezza, si esprime pienamente nei tratti distintivi di un festival dedicato all'arte in movimento e alla ricerca contemporanea».​

La serata inizia alle 20.30. E' obbligatorio presentarsi entro le 19.45. Dalle 19.45 la prenotazione su Eventbrite decade, consentendo così al pubblico di entrare fino ad esaurimento posti.

Per poter accedere all'evento è obbligatorio essere in possesso del Green Pass (vaccinazione anti COVID-19, test molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 ore, essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi).

Qui tutto il Programma e le informazioni su Biglietti e Green Pass

Il programma

Lunedì 6.IX

Ore 20.30 incontro LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono Ilaria Freccia e Ludovico Pratesi

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI di ILARIA FRECCIA

Martedì 7.IX

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e UN CHIEN ANDALOU e BELLA DI GIORNO. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono Raul Grisolia e Paolo Vivaldi

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione UN CHIEN ANDALOU e BELLA DI GIORNO di LUIS BUÑUEL (V.M.14)

Mercoledì 8.IX

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e DESERTO ROSSO. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono Adriana Chiesa Di Palma, Paolo Ferrari e Fariborz Kamkari

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione DESERTO ROSSO di MICHELANGELO ANTONIONI (V. M. 14)

Giovedì 9.IX

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e UMANO NON UMANO. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono Achille Bonito Oliva e Giancarlo Scarchilli

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione UMANO NON UMANO di MARIO SCHIFANO

Venerdì 10.IX

Ore 18.00 proiezione MARTIN EDEN di PIETRO MARCELLO

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e MARINA ABRAMOVIĆ: THE ARTIST IS PRESENT. Introduce Andrea Bruciati. Intervengono Gioia Avvantaggiato e Consuelo Lollobrigida

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione MARINA ABRAMOVIĆ: THE ARTIST IS PRESENT di MATTHEW AKERS e JEFF DUPRE

Sabato 11.IX

Ore 18.00 Incontro e proiezione BIANCANEVE E I SETTE NANI di WALT DISNEY. Intervengono Loredana Brancucci, Virginia Brancucci e Nunziante Valoroso

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e IL GIARDINO DELLE DELIZIE. Introduce Andrea Bruciati. Interviene Carola Proto

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione IL GIARDINO DELLE DELIZIE di LECH MAJEWSKI

Domenica 12.IX

Ore 18.00 Incontro e proiezione FANTASIA di WALT DISNEY. Intervengono Alessandro Quarta e Nunziante Valoroso

Ore 20.30 incontro i mestieri del cinema e LA DOLCE VITA. Introduce Andrea Bruciati. Interviene Pasquale Cuzzupoli e Mario Dal Bello

Ore 21.00 i filmati dell’Archivio Storico Luce

Ore 21.15 proiezione LA DOLCE VITA di FEDERICO FELLINI (V. M. 14)