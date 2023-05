“Giffoni Italia Experience”, oltre 10mila gli studenti coinvolti

Oltre 10mila studenti da 4 nazioni sono stati protagonisti di Italia Experience, il progetto cofinanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo che, da ottobre 2022 a oggi, ha coinvolto ragazze e ragazzi in Macedonia del Nord, Spagna, Croazia e Polonia.

Quello di Giffoni è un percorso iniziato ad ottobre 2022 a Skopje, con migliaia di juror protagonisti della decima edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival, grazie al supporto dell’Agenzia Nazionale per il Cinema, dell’Ambasciata d’Italia a Skopje, dell’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e dell’associazione Planet M, diretta da Darko Basheski. La seconda tappa si è svolta in Spagna a novembre, in collaborazione con la 15esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura e dalla sua direttrice Marialuisa Pappalardo.

A marzo 2023 in Croazia, Giffoni per una settimana ha coinvolto, all’Arsen Art House, 500 bambini e adolescenti provenienti da quattordici istituti scolastici della città dalmata, realizzando anche un cortometraggio dal titolo “Tihana and the young people of Sibenik”.

Venti giffoner, selezionati tra le rappresentanze delle scuole secondarie croate, coordinati dal dipartimento produzione di Giffoni, sono stati gli interpreti dello short movie nato per valorizzare i talenti e le bellezze paesaggistiche del luogo.

L’obiettivo è stato quello di raccontare il patrimonio storico-artistico della città di Sebenico e della sua comunità, attraverso la narrazione di una storia scritta, rappresentata e recitata dagli stessi alunni. Il viaggio di Italia Experience si è concluso in Polonia, dove centinaia di ragazzi sono stati coinvolti in proiezioni e dibattiti fino a pochi giorni fa, grazie alla sinergia con il Centro Culturale di Tarnow, diretto da Thomasz Kapturkiewicz.

«Si è concluso un progetto che abbiamo amato e voluto fortemente chiudiamo l’esperienza in Polonia, dopo un percorso che ha unito l’Europa sotto il linguaggio universale del cinema. Portare all’estero la cultura cinematografica italiana rappresenta per noi motivo di vero orgoglio e di responsabilità. Il mio pensiero va al Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo che ci ha sostenuto da subito nella realizzazione di questa iniziativa. Un grazie a Marco Cesaro, responsabile del Dipartimento Progetti Speciali », ha spiegato il direttore generale di Giffoni, Jacopo Gubitosi.