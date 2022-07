The Kolors chiudono il Giffoni Film Festival, Stash: «Studiate e sempre coi piedi per terra»

Una band che oltre al talento, ha molto da dire è quella dei The Kolors, ospiti dell’ultima giornata di Festival. Voce e chitarra del trio, Stash oggi pomeriggio ha parlato ai ragazzi di musica e non solo: «Oggi se dovessi dare un consiglio allo Stash del 2015 che vinse “Amici”, lo obbligherei a tagliare i capelli prima di tutto, poi gli chiederei subito di riflettere sulle parole che mio nonno diceva e che racchiudevano un significato fondamentale, che poi con il tempo sono diventate essenziali: il senso era: rimani sempre con i piedi per terra».

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Eduardo Scarpetta e Filippo Scotti al Giffoni Film Festival, la... IL FESTIVAL Jago al Giffoni Film Festival: «Noi possiamo salvare noi... IL FESTIVAL Giffoni Film Festival, il direttore Claudio Gubitosi abbraccia i...

Il talent show può essere un trampolino di lancio, ma «non bisogna pensarlo come una scorciatoia, bisogna studiare e fare tanta gavetta». I The Kolors scrivono e suonano dal 2010: «Sono passati anni prima che avessimo la possibilità di entrare in quel talent. La gavetta è stata fondamentale per noi perché credo che sia la motivazione per la quale noi siamo ancora qui e altre band spariscono dopo aver avuto qualche stagione di successo».

Esiste per Stash una bella differenza tra successo e fama: «Si fa tanta confusione tra avere successo e diventare famosi. Si diventa famosi nel momento in cui si è capaci di trasmettere emozioni alla gente e questo ti viene riconosciuto. Il successo può essere come una cometa se non esistono le basi».