Al Bano escluso da Sanremo 2024: «Avevo due canzoni "bomba". Ma ci riproverò il prossimo anno»

«Non sono deluso né arrabbiato». Al Bano commenta così l'esclusione da Sanremo 2024. «Sapevo già tutto. Amadeus me lo aveva detto», confessa al Corriere della Sera. «Mi ha detto che non avrebbe mai osato prendermi tra i concorrenti dopo il successo dello scorso anno in trio con Ranieri e Morandi. Dice che sarebbe stato sbagliato farmi gareggiare subito dopo».

Gli 80 anni

«Voglio chiudere da concorrente, non da ospite», dice.

E così Al Bano ci riproverà il prossimo anno. «Ho pronte due canzoni “bomba”. Ritenterò nel 2025. Le ho scritte apposta per il festival. E ne parlerò solo se me le faranno cantare sul palco dell’Ariston».

Sanremo 2024

Nonostante l'esclusione, Al Bano assicura che questo Festival lo vedrà. ma non si sbilanciasu eventuali preferenze: «Prima degli artisti vengono le canzoni. Ascoltiamo i brani, poi vediamo. Con i Maneskin sono andato subito a segno. Ed è bello che nel mondo adesso il rock parli italiano».