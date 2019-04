Mercoledì 17 Aprile 2019, 16:27

Prende il via la prima edizione del SOUNDS BeSt, l’ambizioso festival che arricchisce di prestigiosi eventi una popolatissima area, non sempre meta dei grandi Tour, al Benito Stirpe di Frosinone, inserito nella lista dei 27 stadi migliori del mondo per l’attribuzione del premio “Stadium of the year 2017”.In programma tre serate con gli show del momento, nelle uniche date estive per il Centro-Sud Italia.Martedì 18 giugno Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni apriranno la trilogia con l’esilarante evento che negli anni scorsi, solo a Firenze, è stato visto da oltre 150.000 spettatori, garantendo due ore di gag e battute con un solo duplice obiettivo, divertire e divertirsi.Giovedì 20 giugno Alvaro Soler, artista di fama mondiale, farà scatenare i suoi fan al ritmo del suo inconfondibile pop-latino. Il cantautore spagnolo vanta 30 dischi tra Oro, Platino e Diamante in tutto il mondo, più di 390 milioni di stream e oltre 1 miliardo di views su Youtube.Giovedì 27 giugno chiude il SOUNDS BeSt 2019 Fedez, tra i rapper più amati del panorama italiano, che ha scelto lo Stadio di Frosinone come palcoscenico di uno dei suoi pochissimi concerti estivi, con un’esibizione ipnotica e travolgente.