Angelina Mango (con la febbre) ripensa a Sanremo: «Si può rifare tutto daccapo?»

Angelina Mango sembra ancora non credere al fatto di avere vinto la 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante, forse, deve ancora svegliarsi dal suo sogno che è cominciato un po' di tempo fa, ma che si è realizzato un pochino anche sabato scorso quando, appunto, il suo brano “La Noia” ha trionfato sul palco dell'Ariston.

Angelina, in questi giorni, è stata ospite in diverse trasmissioni televisive per raccontarsi e festeggiare la sua vittoria e, nel proprio profilo Instagram, continua a pubblicare video e post che riassumono la sua settimana da sogno. Così, è successo anche nelle scorse ore: Angelina, che nelle storie ha svelato di avere un po' di febbre, ha postato un filmato in cui ha raccolto tutti i momenti più belli della sua settimana sanremese.

Angelina Mango ha pubblicato un reel che racconta tramite tantissime immagini e brevi video la sua settimana al Festival di Sanremo: dal primo giorno, quando sul palco dell'Ariston ha presentato “La Noia”, all'ultima sera, quando è stata proclamata vincitrice da Amadeus. La didascalia che accompagna il video recita così: «Si può rifare tutto daccapo?». Certamente, indietro nel tempo non si può tornare ma Angelina e i suoi fan sono sicuri che questa vittoria sia solamente un punto di partenza per raggiungere altre grandi soddisfazioni. Ora, oltre ai concerti in varie città d'Italia, l'ex allieva di Amici ha segnato in agenda l'importante appuntamento con l'Eurovision che si terrà dal 7 all'11 maggio a Malmo, in Svezia.

Angelina Mango ha pubblicato alcune storie nel proprio profilo Instagram in cui mostra ai fan di essere in studio di registrazione.

Indossa una tutta rossa e scarpe bianche e mentre balla sulle note di una canzone che non si sente, perché non c'è l'audio, Angelina chiede: «Se ballo mi passa la febbre?».