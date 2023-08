«Lasciati andare», il nuovo singolo di Annachiara Cecere in streaming e radio dal primo settembre

Dal 1° settembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica «Lasciati andare», il nuovo singolo di Annachiara Cecere. L'artista: «Con questo brano voglio raccontare il mio senso di solitudine».

È un brano autobiografico che racconta un costante senso di vuoto che la tormenta e le fa perdere fiducia negli altri fino a provare piacere e allo stesso tempo rassegnazione al fatto che niente e nessuno le appartiene. Ad accompagnare l’uscita del brano è previsto un videoclip che segue la forma del visuale ed è stato girato nell’Oasi naturalistica di Frassineto. Ci sono vari elementi in primo piano, come ad esempio un vaso, un bicchiere, un martello, il testo che brucia e la pittura sul viso, che stanno a rappresentare la distruzione, la scomposizione e la rinascita dell'anima dell'artista, tornando a credere in se stessa.