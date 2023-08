Adele: «Pronta a diventare madre di nuovo. Ho già una lista di nomi»

Dieci anni dopo la nascita del suo primo figlio, Adele ha ammesso di essere pronta per diventare madre per la seconda volta. In occasione del «Weekends With Adele», tenutosi lo scorso sabato a Las Vegas, la cantante britannica ha infatti rivelato di avere già una lista di nomi pronta per l'evenienza.

Adele compra la villa di Sylvester Stallone (e la statua di Rocky Balboa)

Il video

In un video condiviso su TikTok da uno spettatore, la cantautrice inglese viene ripresa mentre dà consigli ad una fan incinta.

Discutendo sui nomi da dare alla futura bambina, Adele ha rivelato di essere entusiasta all'idea di diventare nuovamente madre, al punto da aver già realizzato elenchi con i potenziali nomi. Un comportamento condiviso anche dal suo attuale fidanzato, Rich Paul, che con lei sta esaminando i nomi dei bambini.

Non era la prima voltà però che Adele dava segnali simili. All'inizio del mese, infatti, durante un suo spettacolo, la cantante ha aiutato una coppia a rivelare il sesso del loro figlio ancora non nato. Dopo aver notato un cartello tra il pubblico, Adele ha accettato di dare la notizia durante la sua esibilizione, commovendosi e chiedendo loro un giorno di ricambiare il favore.