Annalisa ha un ammiratore molto famoso: «Mette like a tutte le sue foto»

Annalisa ha un ammiratore segreto molto famoso. Stando a quello che si legge sulle Chicche di Gossip pubblicate dal settimanale Chi, un rapper molto famoso sarebbe letteralmente pazzo per la Scarrone. Secondo il settimanale Gue Pequeno non lascerebbe nemmeno un post della cantante senza un like e si vocifera possa avere un interesse che vada oltre quello professionale.

Annalisa sta registrando un grande successo. Dopo Bellissima adesso è ai vertici delle classifiche con il singolo Mon Amour e pare che in vista dell'estate duetterà con Fedez (ironia della sorte poco simpatico a Guè) per quello che ha già l'aria di essere uno dei prossimi tormentoni estivi. Gué Pequeno è a sua volta un rapper da record con il suo album “Madreperla” è in classifica da più di tre mesi. Ma a parte il successo i due non sembrano avere molto in comune. Annalisa da sempre molto riservata nella sua sfera privata e Guè reduce dalla seconda gaffe di pubblicazione sui social di un video hot.

A vociferare dell'interesse di Guè per la Scarrone è anche Dagospia. Il portale però sembra essere abbastanza sicuro che in questo caso il rapper prenderà un bel due di picche. Annalisa, infatti, sarebbe fidanzatissima e innamorata, ma preferirebbe tenere la sua relazione segreta e ben lontana dai riflettori.