Morto Aston Barrett, basso dei Wailers di Marley

Aston Barrett, il bassista dei leggendari Wailers, è morto all'età di 77 anni a Miami, in Florida. «Family man», come era conosciuto per il numero di figli, è stato il motore ritmico che accompagnava Bob Marley, Peter Tosh e Bunny Wailer nei dischi, e nei concerti, che hanno reso celebre il reggae nel mondo.

Era nato il 22 novembre 1946 ed era cresciuto nella capitale giamaicana di Kingston.

Nell'annunciare la morte, la sua famiglia ha detto che Barrett aveva affrontato una «lunga battaglia medica», ma non ha fornito dettagli. La fama, però, era arrivata prima, come membro degli Upsetters, la band di supporto del pioniere del reggae Lee «Scratch» Perry. Nel 1974 era entrato a far parte della band di Bob Marley. Il suo lavoro al basso è una caratteristica fondamentale di molti successi dei Wailers, tra cui «I shot the sheriff», «Get up stand up», «Stir it up», «Jamming», «No woman, no cry» e «Could you be love».

«La batteria è il battito del cuore e il basso è la spina dorsale», raccontava: «Se il basso non è giusto, la musica avrà la schiena malandata, quindi sarà paralizzata». Dopo la morte di Bob Marley, di cancro a 36 anni nel 1981, i Wailers hanno continuato a esibirsi, con numerosi cambi di formazione. Nel 2013 Barrett dichiarò alla Bbc di aver avuto 23 figlie e 18 figli: «Sono un uomo di famiglia. Mi sono dotato di 41 figli».