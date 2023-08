Aurora Ramazzotti al concerto di papà Eros a Taormina, lui sculetta per la figlia: il video è esilarante

Aurora Ramazzotti, dopo avere trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia, è volata in Sicilia per assistere a uno dei concerti di papà Eros Ramazzotti. L'influencer ha documentato tutto tramite le proprie storie Instagram e, un momento in particolare, si è rivelato davvero esilarante. Aurora ed Eros hanno un rapporto davvero profondo e, in quanto padre e figlia, sono davvero molto legati. Inoltre, il cantante è un nonno molto premuroso.

Aurora Ramazzotti, nelle scorse ore, ha fatto sapere ai suoi follower di trovarsi in Sicilia, più precisamente a Taormina e, poi, ha svelato il motivo: era andata ad assistere al concerto di Eros Ramazzotti. La speaker, fan numero uno del cantante, ha cantato tutte le canzoni da sotto il palco filmando tutto e poi pubblicando i video su Instagram.

Quando Eros si è accorto che la figlia più grande lo stava riprendendo, si è girato e ha sculettato a favore di telecamera.

In sottofondo al video, si sente la risata fragorosa di Aurora che, come molti fan vicino a lei, non è riuscita a trattenersi dal ridere.

Infine, Aurora Ramazzotti ha pubblicato un'immagine in cui è in aereo e scrive: «Buongiornissimo volo di ritorno», aggiungendo, poi, l'orario del volo, ovvero le cinque della mattina. I fan, però, si sono chiesti se la figlia di Michelle Hunziker fosse diretta a Milano o nuovamente in Sardegna, sicuramente, lo farà sapere nelle prossime storie.