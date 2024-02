Bruce Springsteen, morta la mamma Adele Zerilli. L'addio del “Boss”: «Troveremo un piccolo rock 'n roll bar, usciremo e balleremo»

È morta Adele Zerilli, la mamma di Bruce Springsteen. Di origini italiane, la madre della rockstar aveva 98 anni. Ad annunciarne il decesso, avvenuto il 31 gennaio, è stato lo stesso Boss su Instagram postando un ricordo di lei e un video in cui ballano insieme.

«Troveremo un piccolo rock 'n roll bar, usciremo e balleremo», scrive Springsteen.

Springsteen, 74 anni, ha abbinato il video in ricordo della madre al testo della sua canzone del 1998 «The Wish» che recita: «Ricordo che al mattino, mamma, sentivo suonare la tua sveglia.

Oltre a Bruce, Adele lascia due figlie, Pamela e Virginia. Il loro padre, Douglas Springsteen, un irlandese con origini olandesi, che Adele aveva sposato nel 1948, è morto nel 1998. Adele era un'orgogliosa sostenitrice della musica del figlio e talvolta lo raggiungeva sul palco dei suoi concerti per ballare. «Mia madre ama ballare - aveva raccontato Bruce in uno spettacolo a Broadway nel 2021 - È cresciuta negli anni '40 con le big band e le swing band e quello era un periodo in cui ballare era un atto esistenziale. Ha 95 anni e da 10 anni soffre di Alzheimer e questo ci ha portato via molto. Ma il bisogno di ballare non l'ha abbandonata». Oltre a Bruce Springsteen, anche la moglie Patti Scialfa ha ricordato con un post sui social la suocera scomparsa.