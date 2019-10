Capossela: «Le mie bestie al San Carlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 17 Ottobre 2019, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La premessa, innanzitutto: «Visto che al San Carlo hanno fischiato persino Enrico Caruso posso ritenermi assolto in partenza». Scherza, Capossela, stasera all'Ariston di Sanremo per ricevere la Targa Tenco per il miglior album dell'anno, lunedì sul palco del teatro più bello del mondo con le canzoni di quel disco, «Ballate per uomini e bestie».«Ho letto e capisco che ai familiari di Tenco non siano andati giù quei neologismi barbari di AperiTenco e MovidaTenco, ma, invece, non mi unisco al coro di quanti sono scandalizzati dalla presenza di Achille Lauro, dal fatto che canti lui la sigla tradizionale di apertura, Lontano, lontano: è affidata a un artista, e lui lo è. Poi il discorso sulla canzone d'autore, e anche il Tenco che ne è passerella privilegiata, è un altro».«Facciamolo, anzi rifacciamolo. Il problema non è tanto il Tenco, ma i cantautori: dove sono, chi sono, chi stabilisce chi è cantautore e chi no? Io ho avuto la fortuna di affacciarmi su quella ribalta quando c'era ancora il profumo della carboneria di Amilcare Rambaldi e della sua confraternita del rossese, quando la coda della stagione storica lasciava il posto a quella semistorica... Non erano importanti solo i premiati, i dischi dell'anno, i padri del cantautorato italiano, che comunque ormai erano stati sdoganati, andavi all'Ariston anche per vedere personaggi straordinari, che altrimenti non avresti mai ascoltato dal vivo, almeno in Italia: Brassens, Atahualpa Yupanqui, Trenet... a me Tom Waits ha cambiato la vita. E c'erano progetti importanti: partecipando al tributo a Vladimir Vysotsky ho scoperto un artista importante davvero».