Tornano i grandi concerti, il fronte del palco si mobilita contro il biglietto nominale

Sabato 30 Marzo 2019, 12:00

Sta per ripartire la stagione dei grandi concerti all'aperto, capaci di raccogliere decine di migliaia di spettatori a sera, ed ecco che fioriscono le polemiche e i dibattiti sul mercato parallelo dei biglietti a prezzo maggiorato: lo scandalo del secondary ticketing, portato alla luce da un'inchiesta di un paio d'anni fa del programma «Le Iene». Ne seguirono denunce, ma il mese scorso sono stati tutti assolti.La distorsione che porta sul mercato, a disposizione degli interessati, ingressi a costi anche decuplicati, anche al cospetto di un «tutto esaurito» dichiarato con mesi di anticipo, prosegue imperterrita: nonostante sia nel frattempo stata emanata una legge, voluta dal Movimento Cinque Stelle, già entrata in vigore, che dovrebbe essere operativa per i biglietti in vendita dall'1 luglio imponendo il nome del proprietario su ogni singolo biglietto.