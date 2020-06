Di Bella e Sansone presentano «Uno vicino a n'ato», brano scritto durante la quarantena Covid

E' uscito per FullHeads/La Canzonetta record Uno vicino a n'ato un brano inedito scritto da Francesco Di Bella dei 24 Grana e Dario Sansone dei Foja. I frontman delle due storiche band partenopee per la prima volta scrivono una canzone insieme. Un accorato, sincero, semplice e positivo consiglio che nasce osservando la realtà che ci circonda.







"Il brano è nato nel periodo di quarantena durante il quale abbiamo organizzato, con i nostri allievi del laboratorio di songwriting “Canzoni alla mano”, degli incontri gratuiti on line - dichiarano Francesco Di Bella e Dario Sansone.

"Tra gli esercizi proposti, ai quali abbiamo partecipato anche noi organizzatori, c’è stato quello di formare coppie di autori in cui uno si dedica principalmente alla musica e l’altro al testo, così da potersi concentrare meglio su ognuno dei due aspetti principali della canzone. Abbiamo lavorato via Skype e sono stati momenti molto belli: concentrarsi su quello che stavamo vivendo era naturale e volevamo essere quanto più sinceri e immediati possibile per

fotografare questo inimmaginabile periodo.



Dario si è occupato della musica e dell’arrangiamento e Francesco del testo, in una serie di

reciproci scambi e riflessioni. Gli amici musicisti coinvolti, hanno poi registrato il proprio contributo da casa per arricchire le idee di arrangiamento.



E’ un brano folk che suona cupo come le ballate di tanti songwriter di riferimento, da Cave a Cash, da Dylan a Waits, dove il testo non si sofferma su una specifica morale ma si concentra in un accorato consiglio, nella semplicità di una canzone/documento.



Da segnalare - concludono Francesco e Dario - il missaggio e mastering di Daniele Chessa in versione home broadcast, e la sinergia tra le nostre case discografiche attive in smartworking.

Un ringraziamento va a tutti coloro hanno impreziosito l'opera con il proprio contributo". © RIPRODUZIONE RISERVATA