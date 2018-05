Fan lancia il telefono sul palco di Jovanotti, il videoselfie è imperdibile

Domenica 27 Maggio 2018, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 13:35

Questa è una di quelle storie che se fossero accadute prima dell’era social e dei telefonini forse nessuno ci avrebbe creduto. Oggi però la prova c’è ed è il video di uno smartphone lanciato sul palco di un concerto. Sembra uno di quei racconti impossibili. E invece se da un lato c’è un fan accanito che non si perde un solo show e dall’altro uno come Jovanotti allora tutto diventa reale.Mario Gialanella, noto avvocato civilista appassionato di musica, durante lo spettacolo pensa di lanciare sul palco il suo telefonino. Chi lo avrebbe mai fatto? Sperava che il suo idolo lo raccogliesse e che capisse il da farsi. E così è stato. Il cellulare viene però prima raccolto da un uomo della sicurezza che tenta di restituirlo al suo proprietario che subito replica: «Dallo a lui». Il vigilante resta spiazzato, il cantante aspetta interdetto, poi lo raccoglie, preme Rec. e registra il video che tutti vorrebbero. Il fan e gli amici in visibilio per poco non sono svenuti. Dopo il video selfie Jovanotti restituisce il cellulare e ha continuato il suo magnifico show nel delirio collettivo.