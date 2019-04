Fedez e l'appello «disperato» ai suoi fan: «Aiutatemi, ho perso la Go-Pro»

BARBARA D'URSO CONTRO SIMONA VENTURA: LA STOCCATA VELENOSA

Lunedì 22 Aprile 2019, 10:47 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 10:49

Come vi sentireste se - alla vigilia di un viaggio tanto atteso - vi accorgeste di aver perso una delle cose a cui tenete di più? E che soprattutto aveva conservato proprio per il viaggio tanto agoniato? Ecco, è più o meno quello che deve aver provatodopo essersi accorto di aver perso la sua fiammanteFedez tramite Instagram ha fatto un appello ai suoi fan per chiedergli di aiutarlo a sostituire la Go-Pro andata smarrita. Il tutto alla vigilia di un bellissimo viaggio in Polinesia con sua moglie Chiara Ferragni.Comunque i follower di Fedez hanno iniziato a rispondere all'appello del rapper consigliandolo di comprare la Go-Pro all'aeroporto. Ma a quanto pare Fedez è nell'occasione un po' sfortunato poiché in tutta la struttura non c'è nessuno shop che venda la telecamera tanto apprezzata. Infine, la serie di stories di Fedez si chiude con un sorriso, con una rispsota al suo appello che è tutto un programma e che fa scoppiare a ridere il rapper e sua moglie Chiara Ferragni, che risponde alla domanda dell'utente con una simpatica stoccatina al marito.