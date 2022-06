Fedez e J-Ax, le prove per il concerto del 28 giugno: il duo rapper è tornato

"Senza pagare" e "Spirale ovale" sono solo alcuni dei successi intramontabili che Fedez e J-Ax canterannno sul palco del concerto "Love Mi" in piazza Duomo a Milano il 28 giugno. A renderlo ufficiale sono gli stessi rapper che, su Instagram, hanno pubblicato delle storiesin cui duettano sulle note dei brani scritti insieme o di hit personali rivitate per l'occasione. Chitarra alla mano, microfoni accesi: il duo Fedez-JAx è tornato.

