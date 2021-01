Fedez a processo a Livorno salta udienza per impegni Sanremo: accusato di diffamazione da giornalista

Fedez salta l'udienza di un processo per impegni legati a Sanremo. Per un impedimento collegato al suo impegno al Festival di Sanremo il rapper Fedez, marito dell'influencer Chiara Ferragni, oggi non si è presentato in udienza al tribunale di Livorno in un processo che lo vede coinvolto per una querela per diffamazione avanzata nei suoi confronti dalla giornalista Chiara Giannini. I legali del cantante hanno chiesto al giudice un rinvio in modo che il loro assistito possa essere sentito. La querela era stata presentata dalla giornalista per un video postato da Fedez su Instagram il 5 agosto 2017, che a sua volta accusava la stessa giornalista. Il giudice, che oggi ha sentito Chiara Giannini, parte civile, ha rinviato l'udienza al 13 luglio. Inoltre, nel corso dell'udienza il video è stato prodotto dai legali della giornalista e quindi adesso è agli atti del processo.

