Francesco Da Vinci, «Chiamami stasera»: ecco il nuovo singolo del figlio di Sal

"Chiamami stasera” è il nuovo singolo di Francesco Da Vinci. Il pezzo racconta di un amore a prima vista e della successiva fase euforica, quella del corteggiamento: “Il mio nuovo singolo già disponibile sui digital store - confida Da Vinci - è un vero e proprio inno all’amore a prima vista, il cosiddetto “colpo di fulmine.

Un brano dalle sonorità house/funky ricche di energia e spensieratezza. Sono in continua evoluzione e si sa, ogni cambiamento porta sempre un po’ di sofferenza nel lasciare andare via qualcosa, ma, chi mi conosce sa che amo sperimentare e spaziare nella musica. Voglio sempre il massimo quando si tratta della mia musica, desidero cantare, emozionare e stupire i miei fan e conquistare un pubblico che ancora non mi conosce. Questo è uno degli obiettivi che mi sono prefissato con questo mio nuovo lavoro discografico che vedrà l’uscita dell’album dopo l’estate”.

Francesco Da Vinci, inoltre, a sorpresa e senza annuncio, lancia un secondo brano all’interno dello stesso video di “Chiamami stasera” dal titolo “Cessa”, una mossa abbastanza insolita e nuova nel suo genere, anche perchè la stessa canzone “Cessa” non la si trova ancora sui digital ma soltanto all’interno del video youtube “Chiamami stasera”. “Un brano nel brano potremmo definirlo - aggiunge Da Vinci - poiché i due pezzi in un certo senso sono collegati. Il titolo è forte ma in realtà è un vezzeggiativo per definire quell’amore nato dal colpo di fulmine”.