Gigi D'Alessio e il nuovo album: «Io e la lingua napoletana finalmente sdoganati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 15 Ottobre 2019, 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Gigi D'Alessio che non ti aspetti, o almeno quello che non si aspettano i suoi hater: è quello che propone «Noi due», suo nuovo album, in cui torna al napoletano, duetta con la «signora dei cantautori» Fiorella Mannoia, azzarda una svolta trap e hip hop, si regala una versione orchestrale di un suo successo.«La mia matrice è quella di sempre, melodica, solo che ho avuto voglia di guardarmi attorno, di cambiare suono, di non fotocopiare me stesso».«Loro sono entrati nel mio mondo, io non ho provato a scimmiottare il loro, sarei apparso patetico».«Meglio essere giovanilista che vecchista, ma non voglio togliermi gli anni né inseguire i teenager, quanto accettare i tempi che cambiano. Se metti a confronto un pezzo di oggi e uno uscito anche solo un anno fa ti accorgi che il sound è cambiato enormemente: io ne sono consapevole ed accetto la sfida, ma restando fedele a me, alle melodie che mi vengono da Napoli».«Oggi la nostra lingua, ma forse anche la nostra città e persino io, siamo di moda. Non so quando è successo, né come, ma so che un tempo i discografici avevano paura che io scrivessi in napoletano: al mio primo Sanremo, nel 2000, quello di Non dirgli mai, mi costrinsero a cambiare testo, ma, visto che ero in diretta, poi tirai fuori quel si stasera t'avisse vasa' che avevo scritto originariamente. Ora i discografici vengono da me e mi dicono: Ma perché non scrivi di più in napoletano?. Non so se è merito di Pino Daniele, di Nino D'Angelo, mio, di Liberato, di Gomorra, ma ora il napoletano e Napoli sono di moda».