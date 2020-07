Gino Fastidio sfida Vasco e avverte Amadeus: «Vincerò Sanremo»

“Sono una trock star, ora devo vincere Sanremo e riempire gli stadi superando Vasco Rossi. Il mio destino è questo. Sono un cantante ed ora voglio essere preso sul serio”, questo il messaggio chiaro di Gino Fastidio, noto comico della famiglia di Made in Sud deciso ora a intraprendere un’altra strada, quella della musica.





“In realtà io nasco come cantante e musicista - racconta l’artista -, avevo una band e realizzavamo musica demenziale. Poi ho intrapreso un’altra avventura che mi ha portato alla notorietà anche come comico. Ma ora sento l’esigenza di tornare alle origini, non dimenticando la grande famiglia con cui ho lavorato questi anni, a cui resterò sempre legato. Ma sento che posso fare tanto nel mondo della musica”.



In questi giorni è infatti uscito il suo primo singolo, Gina va, che ha riscosso notevole successo sui social diventando già colonna sonora delle storie di Instagram o di Tic Tok di tanti adolescenti, e non solo.

“Questo singolo è solo il primo di una lunga serie. Voglio pubblicare un album e arrivare a Sanremo per vincere. Amadeus è avvertito: porterò la musica trock al Festival”, è l’annuncio deciso di colui che ormai si definisce ex comico.



Anche il genere musicale si preannuncia del tutto innovativo: “La musica trock nasce da un incrocio tra rock e trap, che a sua volta deriva dal rep. Io invece vengo dal mondo del rock, e perciò ora faccio la trock, che rientra nel concetto più grande di robotronia. È un tipo di musica che genera dipendenza e assuefazione”, è la spiegazione di Gino Fastidio, a suo parere estremamente precisa ed esaustiva.



Demento Recorz è la sua etichetta indipendente co fondata insieme a Domenico Verdose e Daniele Magalli che produce solo musica demenziale. Le sue canzoni sono state definite come “dei figli sui quali non vuole cadano le mani della discografia italiana”.



Il suo singolo a quanto pare nasce dauna storia vera. “La mia ex fidanzata – commenta- mi ha messo davanti a un ultimatum: dovevo scegliere fra lei e i bomboloni. Io non ho scelto lei e ho scritto sta canzone che fa parte di me e della mia realtà. Vi invito ad ascoltarla perché racconta la verità della vita. Potete trovarla su tutti i miei profili social o su Youtube, e se vi piace, condividete”.



A questo punto il popolo del web resta in attesa del suo prossimo pezzo. Intanto Amadeus è già stato avvisato, Gino Fastidio ha tutte le intenzioni di fare sul serio. Arriverà davvero al Festival di Sanremo? Lo scopriremo solo vivendo.

