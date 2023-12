Gino Paoli e la frecciata a Elodie, lei replica: «Ci sono artisti che nella vita sono delle mer..»

Elodie, negli ultimi tempi, è stata spesso al centro del gossip e non tanto per la sua musica, quanto per gli outfit sexy e provocanti che indossa durante i suoi concerti. La cantante non ha mai risposto troppo esplicitamente a chi la criticava ma ha sempre lasciato ai commenti negativi il tempo che trovavano. Questa mattina, tuttavia, ha voluto esprimere il proprio parere tramite un tweet al veleno e nel mirino c'era Gino Paoli. Ecco cos'è successo.

Il tweet di Elodie

Gino Paoli, in occasione dei 60 anni della sua carriera, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e quando gli viene chiesto il motivo per cui scrive che, oggi, lo spettacolo è un mondo di me***, lui risponde: «Perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri, avevamo Mina e la Vanoni, oggi, emergono le cantanti che mostrano il culo».

Quindi, Elodie, nonostante non venga citata direttamente, si è sentita chiamata in causa e su Twitter ha scritto: «Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Me***, è così.

Io preferisco essere una bella persona».

I commenti social

Il tweet di Elodie sta continuando a raccogliere consensi da parte degli utenti social che si sono schierati dalla sua parte. Qualcuno ha scritto: «Sei la bocca della verità», «Questi non hanno ancora capito che il mondo è cambiato rispetto a 50 anni fa» oppure ancora «"Il cielo in una stanza" l’ha scritta perché andava a prostitute in un bordello non credo che sia nella posizione morale di parlare di culi da fuori».