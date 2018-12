Il Pozzuoli Jazz Festival sbarca ad Assisi, l'evento nella chiesa di San Francesco

Venerdì 28 Dicembre 2018, 14:53

POZZUOLI. Le città di Assisi e Pozzuoli s'incontreranno domani, venerdì 28 dicembre, nella chiesa San Vitale della Confraternita di San Francesco ad Assisi. "L'antica Puteoli vide lo sbarco di San Paolo di Tarso, l'apostolo delle Genti, che predicava la libertà dello spirito e la forza dell'amore - spiega Antimo Civero, direttore artistico del Pozzuoli Jazz Festival Winter giunto alla decima edizione -. Assisi, la città di San Francesco, poeta e religioso, strumento di Pace nella mani del Signore".Quest'anno, la manifestazione culturale, Pozzuoli Festival Jazz dei Campi Flegrei approda nella meravigliosa città di Assisi. La Città della Pace - Seraphica Civitas e Patrimonio dell'Umanità. "Sin dalla prima edizione del festival abbiamo condiviso il messaggio di pace che da quella città giungeva fino a noi a Pozzuoli - continua Civero -. In questi dieci anni tutti gli artisti ospiti hanno ricevuto in omaggio la Bomba della Pace, Amore, Colore e Passione del maestro Raffaele Ariante di Assisi diventando essi stessi messaggeri di pace nel mondo. Un ringraziamento particolare a Raffaele Ariante, nostro conterraneo, a cui mi lega una lunga e fraterna amicizia, al sindaco della città di Assisi, Stefania Proietti, che ha riconosciuto il valore culturale della nostra manifestazione, al sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Fogliolia, e all'assessore Mariateresa Moccia Di Fraia che hanno sostenuto la nostra iniziativa". Ad esibirsi saranno la Compagnia di Canto Libero e Angela Cicala, artisti puteolani, protagonisti questo venerdì presso la Chiesa San Vitale della Confraternita di San Francesco, con il progetto "In Luce, suoni e colori nei giorni di festa".