Iva Zanicchi, appello a Baglioni: «Portami a Sanremo»

Mercoledì 31 Ottobre 2018, 10:45

Prendi questa mano, Iva. «Una vita da zingara» è lo spettacolo sulla sua vita di cui la Zanicchi stessa fatica a definire natura e contenuti, quasi fosse impossibile raccontare le sue vite da cantante, conduttrice, europarlamentare berlusconiana, donna dalle mille sorprese (nel 1977 incise un album che si intitolava «Playboy» e posò nuda per la rivista omonima: «Mi avvicinavo ai 40 anni e il fisico teneva ancora, oggi non lo rifarei). Un recital che guarda al «teatro canzone» in cui trovano posto le storie, gli aneddoti, le notazioni a margine, le canzoni, di una vita. Debutto domani al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, sette musicisti in scena, testo di Iva stessa con Mario Audino, rwgia di Paola Galassi (con la supervisione del marito Giampiero Solari), arrangiamenti di Danilo Minotti. «La narrazione che parte proprio dalla mia nascita», racconta la settantottenne cantante emiliana, che per non farsi mancare proprio nulla, oltre a «2 donne in fuga», altro spettacolo teatrale con Maria Laurito, e fare la giurata popolare a «Tu sí qué vales», si è assicurata un posto anche a «#CR4 - La repubblica delle donne», il nuovo show di Piero Chiambretti, al via alle 20.25 su Retequattro.