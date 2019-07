Inviato a Castel Volturno



Il tour di Jovanotti che sta conquistando i lidi di tutta Italia è arrivato a Castelvolturno. Non un semplice concerto, ma un'intera giornata in spiaggia a contatto con il mare che resterà tatuata nella mente e nei cuori della gente, grande entusiasmo, giochi, canti e balli fino a tarda notte. Un grande spettacolo che trasforma i litorali italiani grazie al villaggio che ricorda un lunapark e che, a 50 anni dal primo allunaggio, segnerà una nuova era nell'intrattenimento musicale.



Prima novità della serata è la partecipazione al concerto di Clementino. Jovanotti rende anche omaggio a Miriam Makeba e cita "Pata pata" sul palco con The Liberation Project. Poi Jova presenta Avitabile

un grandissimo artista, un vostro eroe, un mio eroe

