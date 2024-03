Loredana Bertè, come sta dopo il ricovero: «Disturbi improvvisi e imprevisti». Annullati altri due concerti

Loredana Bertè non è ancora pronta a tornare sul palco dopo l'improvviso malore accusato mentre si trovava a Roma e successivo ricovero per una «terapia d'urto». Nonostante l'amatissima cantante di "Pazza" sia tornata a Milano da qualche giorno, è di oggi l'annuncio dell'annullamento di due date imminenti del Manifesto Tour, quelle di Brescia e Torino, entrambe riprogrammate. Lo slittamento dei concerti al 20 e 24 maggio ha destato nuova preoccupazione sulle condizioni di salute della Bertè.

Con un post pubblicato sui canali social ufficiali, domenica 17 marzo è stata annunciata la decisione di posticipare le date di Brescia e Torino, offrendo la possibilità a quanti avevano acquistato i biglietti di assistere agli spettacoli nelle nuove date di maggio o chiedere un rimborso.

Come sta Loredana Bertè

Il rinvio dei concerti dopo il malore improvviso che l'ha colpita la settimana scorsa desta preoccupazione tra i fan di Loredana Bertè.

A dare alcune spiegazioni su cosa stia succedendo alla cantante è lo stesso post pubblicato su Instagram, in cui si parla di «accertamenti clinici fissati dallo staff medico di Loredana nella prossima settimana». «Questi ultimi accertamenti - continua il post - serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera (si spera definitiva) i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti, come avvenuto negli ultimi giorni».

Allo stesso tempo, lo staff fissa la data del ritorno della Bertè sul palco: «Il tour riprenderà regolarmente a partire dal concerto programmato al Teatro Rossetti di Trieste del 3 aprile».