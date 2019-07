Luchè, re della top ten con il vecchio album

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 7 Luglio 2019, 13:27

Ancora poesia cruda, anzi crudissima. Così si racconta Luca Imprudente, ormai per tutti Luchè, in Un giorno dopo, l'autobiografia davvero senza peli sulla lingua, non a caso curata da Rosario Dello Iacovo, che impreziosisce la riedizione di «Potere», il suo album del 2018, protagonista di un exploit inatteso, forse da Guinness dei primati. All'uscita, il quarto album solista del rapper, scalò fino al secondo posto le classifiche, restandoci per la bellezza di 52 settimane, un anno esatto. Ora, appena rieditato con un paio di brani in più e il suddetto libro, il disco è arrivato subito in cima alla top ten.Potere «come verbo e come sostantivo, come riflessione su quello che sono, che sono diventato, quello che potrei essere, quello che non sarò mai. Il potere che mi hanno dato le mie scelte e le mie sofferenze, il potere che non ha aiutato me né la mia città, il poter fare un disco con collaboratori che sono amici, se non fratelli»: così ci aveva spiegato Luché all'uscita del disco. E ora: «Il giorno dopo» perché «è l'unica cosa che conta, dopo una session di registrazione, una notte d'amore, una rissa, un concerto. Come stai davvero, che cosa è successo davvero, lo capisci solo il giorno dopo. Io, ad esempio, ho voluto il libro per dare un senso speciale al repackaging, invece di buttarci dentro troppi pezzi inediti me li sono tenuti e... il giorno dopo, cioè, ora, mi ritrovo in vetta a quella che un tempo si chiamava hit parade. Figo».