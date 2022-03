Non sarà l'ultimo dei romantici, ma poco ci manca. Mario Biondi torna alla sua maniera con un disco registrato in maniera analogica e collettiva (un «take» e via, o quasi), guardando agli anni Sessanta/Settanta come ispirazione non solo musicale. E sarà un caso, ma insieme al cd, viene annunciata anche la musicassetta, che dopo il vinile, sta tornando di moda.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati