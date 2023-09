Metallica, James Hetfield ha il Covid: concerto rinviato. La band: «Siamo molto dispiaciuti»

I Metallica hanno dovuto cancellare il loro concerto domenicale a Glendale, in Arizona, dopo che il cantante James Hetfield è risultato positivo al Covid. «Siamo estremamente dispiaciuti», ha detto la band in un tweet che conteneva una foto del test di Hetfield. La cancellazione arriva dopo che il gruppo ha terminato in anticipo il suo spettacolo del venerdì, saltando “Master of Puppets”, anche se non è chiaro se ciò fosse legato alla malattia di Hetfield. I casi di COVID stanno aumentando in tutta la nazione, con la diffusione di due varianti.

Il comunicato

«Siamo molto spiacenti di riferire che la data prevista per domani ‘M72’ allo State Farm Stadium è stata posticipata a sabato 9 settembre. 2023, poiché sfortunatamente il Covid ha raggiunto James .

Siamo estremamente delusi e ci rammarichiamo per tutti gli inconvenienti che ciò ti ha causato; non vediamo l’ora di tornare per completare il fine settimana senza ripetizione “M72” a Glendale sabato prossimo», si legge nel comunicato della band.