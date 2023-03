Una storia d'amore e odio che non sembra voler vedere la fine. Si tratta di Morgan e Bugo che nonostante si siano giurati indifferenza continuano a battibeccare a distanza. Le più recenti questioni nascono da un post su Instagram dove Bugo ha scritto un testo inequivocabile: “Non sei un cantautore e mai lo sarai”. Ma cosa ha scatenato l’ira di Bugo? Qualche giorno fa Morgan ha rilasciato un’intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera nella quale ha raccontato di essere stato “usato e bullizzato” dall’ex collega. E Bugo non ha lasciato correre.

Lo scontro

Ora Morgan risponde e affida a 'Rolling Stone': «Tu l’hai buttata sui soldi». Sono passati tre anni e ancora non hai capito il testo che ti ho scritto in faccia, sul palco, che tutta Italia ha imparato a memoria... Tutto esplose nel lontano Sanremo 2020, quando Bugo lasciò Morgan da solo sul palco in diretta. A quel punto Morgan intonò la "loro" canzone cambiando le parole. “Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa”. Questo il testo modificato rispetto ai versi originali di 'Sincero'. Si attendono nuove reazioni.