Morgan sfrattato, Simona Ventura: «Gli voglio bene e lo aiuterò»

Mercoledì 26 Giugno 2019, 19:48 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2019 20:09

Sui problemi di Morgan, sfrattato ieri dalla sua casa di Monza, interviene anche la sua vecchia amica Simona Ventura. La conduttrice di The Voice of Italy 2019 ha conosciuto il cantante molti anni fa e continua a stimarlo. «Io sono vicina a Morgan da sempre, ci sentiamo e sto facendo tutto il possibile per poterlo aiutare», dice la Ventura all'Adnkronos.«Sono in contatto con Jessica Mazzoli (l'ex compagna dell'ex leader dei Bluvertigo e madre della secondogenita dell'artista Lara), ci sentiamo tutti per potergli dare una mano. Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con lei», continua commentando quanto accaduto all'amico.«Jessica è molto carina e ha fatto una cosa molto bella per lui ma sono cose private e non voglio parlarne'», precisare la conduttrice. Alla domanda, infine, se secondo lei Morgan abbia fatto degli errori la Ventura risponde: '«A me non interessa entrare nel merito della questione, gli voglio bene e gli starò sempre vicino».Il provvedimento di sfratto è stato emesso dal Tribunale di Monza, dopo le richieste di risarcimento a fronte del mancato pagamento degli alimenti alla figlia, da parte dell'ex moglie