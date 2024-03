Sanremo 2025, Morgan si candida: «Sarei pronto ad essere il direttore artistico»

Dopo l'addio di Amadeus al Festival di Sanremo, la Rai sta cercando qualcuno che possa essere all'altezza e rispettare il trend positivo portato avanti dal conduttore negli ultimi anni. La svolta pop della kermesse ha sicuramente favorito un avvicinamento dei giovani al Festival rendendo molto più social e giovane anche sul fronte dei cantanti chiamati in gara. Con il posto di direttore artistico rimasto scoperto, moltissimi sui social e sul web hanno iniziato a chiacchierare su chi potrebbe essere un degno successore. Durante una intervista a La Stampa, Morgan ha dichiarato che sarebbe pronto a rivestire il ruolo di direttore artistico a Sanremo 2025. «Quando iniziamo?» ha ironizzato.

A pochissimo tempo dall'inizio del processo riguardo il celebre BugoGate di Sanremo 2020, Morgan ha anche dichiarato quanto, secondo lui, il suo gesto abbia «migliorato la carriera» del collega attraverso un gesto di spettacolo. «Bugo, che è appena uscito col suo album o sta uscendo, non so, sta facendo promozione e si dimentica che io quella sera al Festival gli ho fatto del bene facendo spettacolo; trovai il modo più gentile per fargli capire che si stava veramente comportando molto male con me» ha spiegato l'ex Bluvertigo.

L'occasione di tornare a parlare di Morgan e di Sanremo, è nata dopo il monologo che Bugo ha fatto a Le Iene parlando della sua carriera e di cosa lo ha cambiato. «Bugo non ha superato l’idea di ciò che è successo.

Io non lo odio e non l’ho mai odiato, tanto che gli ho chiesto scusa in modo formale ma non è servito. Non saper prendere per spettacolare quello che è successo a Sanremo ha evidenziato il suo limite» ha spiegato Morgan nel corso dell'intervista.