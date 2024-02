Bugo porta Morgan in tribunale, al via il processo penale dopo Sanremo 2020. «Compromessi reputazione e lavoro»

Bugo e Morgan si ritrovano in tribunale quattro anni dopo i fatti di Sanremo. Oggi a Imperia è cominciato il processo penale tra i due cantanti. Cristian Bugatti (Bugo) ha denunciato Marco Castoldi (Morgan) per diffamazione. Il giudice deciderà chi ha ragione, dopo l'indimenticabile scena avvenuta sul palco dell'Ariston in diretta, quando Bugo lasciò da solo Morgan, che reagì con quel «che succede?» diventato un meme. Neanche le scuse postume di quest'ultimo sono bastate a placare la furia di Bugo, che si è rivolto al giudice per chiedere giustizia.

«L’udienza di oggi segna un momento importante nel percorso legale che Bugo ha intrapreso quattro anni fa, costretto a citare in giudizio Morgan per aver gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro», si legge in un comunicato dell’ufficio stampa di Bugo.

«Bugo, cantautore con ben 24 anni di carriera, si è sempre distinto per la sua dedizione alla musica, impegnandosi per offrire al pubblico il meglio di sé - continua la nota -.

Dopo i fatti avvenuti in occasione del Festival di Sanremo 2020, Bugo non ha mai cercato conflitti o controversie pubbliche, ma è stato costretto a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale. Più volte Morgan è apparso in contesti pubblici denigrando l’immagine del collega. Bugo si affida ora alla giustizia, affinché venga fatta luce su questa situazione e vengano ristabiliti i fatti secondo verità ed equità».