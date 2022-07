Napoli, denuncia con video: ​«Il rapper Geolier fa guidare il motoscafo a un ragazzino»

Spunta un video con il rapper Geolier che affida la guida di una barca a un ragazzino. A denunciarlo il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: «Questa estate abbiamo già documentato e denunciato almeno 30 video di genitori che fanno video con i loro bambini o ragazzini alla guida di gommoni o anche motoscafi. Quello che ci lascia perplessi è che un personaggio noto come Geolier che è seguito da migliaia di giovanissimi dia per l’ennesima volta il cattivo esempio».

«Essere un personaggio noto - prosegue Borrelli - comporta delle responsabilità. Diffondere, anche solo per scherzo, la cultura dell’illegalità e del non rispetto delle regole è gravissimo e addirittura devastante se a farlo sono addirittura gli idoli musicali delle nuove generazioni. Ci auguriamo che anche in questo caso la Capitaneria di Porto intervenga con la massima durezza».