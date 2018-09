Negramaro, come sta Lele Spedicato: ecco cosa dicono i medici. Dai Boomdabash la commovente dedica dal palco

Emanuele 'Lele' Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce, è in condizioni ancora stazionarie: lo afferma l'ultimo bollettino medico sul musicista da parte dei sanitari del nosocomio salentino che stanno continuando a monitorare i parametri vitali e l'evoluzione della grave emorragia cerebrale che lo ha colpito.

Giovedì 20 Settembre 2018, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 17:57

«La prognosi è tuttora riservata, saranno necessari diversi giorni per poter valutare gli sviluppi del quadro clinico neurologico», si legge nel bollettino medico. Lele si era sentito male tre giorni fa in casa sua,. Subito il mondo della musica si era stretto attorno a lui e alla sua famiglia, con tantissimi tweet di sostegno da parte di star come, Fiorella Mannoia e tanti altri.Intanto continuano gli attestati di vicinanza e incoraggiamento per Lele Spedicato. Ieri sera i Boomdabash, la band salentina protagonista con Loredana Bertè dell'hit dell'estate Non ti dico no, durante il concerto a Copertino in occasione dei festeggiamenti in onore del santo patrono, San Giuseppe da Copertino, hanno dedicato a Spedicato il brano Somebody to Love. «Lo dedichiamo a un nostro fratello musicista che sta passando momenti difficili. Lele: un salentino, un terrone come noi», hanno detto dal palco. Il messaggio è stato accompagnato dal lungo applauso del pubblico.