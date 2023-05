Paul Simon: «Ho perso l'udito all'orecchio sinistro, potrei non tornare sul palco»

Paul Simon potrebbe non tornare sul palco a fare concerti. Il cantautore, metà del famoso ex duo Simon & Garfunkel ha perso gran parte dell'udito nell'orecchio sinistro che ne ha compromesso la capacità di continuare a suonare la sua musica dal vivo. Il cantautore ha parlato della sua improvvisa perdita dell'udito in una recente intervista con The Times del Regno Unito.

Paul Simon ha perso l'udito

Il vincitore di un Grammy ha rivelato che è successo mentre era immerso nei primi giorni di scrittura della musica per il suo nuovo album, "Seven Psalms".

«Improvvisamente, ho perso la maggior parte dell'udito nell'orecchio sinistro e nessuno ha una spiegazione per questo», ha detto.

«Quindi tutto è diventato più difficile».

Paul Simon, stop esibizioni dal vivo?

Il suo udito, tuttavia, non è tornato e ha fatto dubitare al leggendario cantante sulla possibilità di tornare a esibirsi dal vivo. Secondo il musicista, la cosa «non è del tutto negativa», considerando che ci sono cose che non vuole più eseguire dal vivo.

«Le mie canzoni che non voglio cantare dal vivo, non le canto. A volte ci sono canzoni che mi piacciono e poi, a un certo punto del tour, dico: "Che cazzo stai facendo, Paul?"», ha spiegato. «Molto spesso succedeva durante "You Can Call Me Al". Pensavo: "Cosa stai facendo? Sei come una cover band di Paul Simon. Dovresti uscire dalla strada, andare a casa"».

Durante l'intervista, l'81enne Simon ha anche descritto gli ultimi anni della sua vita come difficili, non solo a causa dell'invecchiamento ma anche perché ha contratto il Covid.

La malattia «lo ha lasciato fisicamente fragile», secondo The Times. «Mi hanno colpito duro in questi ultimi due anni», ha detto Simon. Poi ha concluso con una battuta: «Però ho un bell'aspetto, non trovi?».