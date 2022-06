I Pinguini Tattici Nucleari tornano in tour: è già sold out la tappa di Eboli

I Pinguini Tattici Nucleari stanno finalmente portando la loro musica dal vivo con il “Dove eravamo rimasti Tour”, prodotto da Bpm Concerti e Trident Music. Dopo il successo delle prime date da tutto esaurito, il “Dove eravamo rimasti Tour” arriva finalmente a Eboli per un altro imperdibile show sold out, sabato 25 giugno al PalaSele, alle 21. Ad impreziosire il concerto con la propria musica ed energia, non mancherà sul palco un supporter d’eccezione: CmqMartina.

Il “Dove eravamo rimasti Tour” sintetizza, già dal nome, tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi, una parentesi rubata da cancellare e dimenticare per ripartire appunto da dove si era rimasti.

“Dove eravamo rimasti Tour” ha tutto il sapore di un’incredibile avventura live lunga tre mesi, due leg di concerti ugualmente ricchi di emozioni e sorprese per un totale di 28 date. Dopo l’unica tappa indoor al PalaSele di Eboli, sold out da mesi, i Pinguini Tattici Nucleari torneranno in Campania per l’unica tappa outdoor giovedì 11 agosto 2022 a Baia Domizia all’Arena dei Pini.

«Siamo davvero super contenti che il nostro tour stia per ripartire, nonostante gli anni di attesa e i numerosi rinvii che ci hanno costretto ad aspettare così tanto. Per fortuna il nostro pubblico, che ci vuole davvero tanto bene e ci è stato vicino in tutto questo periodo, ha continuato ad ascoltarci e a supportarci, tanto che la prima parte dei nostri concerti, quella nei palazzetti, è completamente sold out, e anche la leg estiva sta andando davvero bene. Questo è un segno più che mai tangibile del grande supporto dei nostri fan. Siamo molto emozionati e carichi all’idea di risalire sul palco, le energie da far esplodere sono davvero tante. Sarà sicuramente faticoso perché le date sono tantissime e molto serrate, ma siamo sicuri che ne varrà la pena» commentano i Pinguni Tattici Nucleari.

“Dove eravamo rimasti Tour” cattura i Pinguni Tattici Nucleari nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente del grande ritorno ai live senza dimenticare il nuovo grande capitolo che sta dando voce e ritmo all’estate italiana: dopo due anni ai vertici delle classifiche e oltre 900 milioni di streaming, e dopo il triplo platino di Ahia!, il 27 maggio i Pinguni Tattici Nucleari hanno pubblicato il nuovo singolo Giovani Wannabe accompagnato da un emozionante video, con la partecipazione speciale di Francesco “Mehths” Cicconetti e di Chiara Pieri, che si fa narrazione visiva dell’amore, della libertà di diventare ciò che si è o ciò che si vuole essere, della bellezza del cambiamento e dell’importanza di trovare il proprio posto nel mondo.