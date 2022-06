«Napoli città della musica», proclamato il logo vincitore del concorso

In occasione della prima giornata di «Ecofest Napoli» a Castel Sant'Elmo, nell’ambito dei progetti «Napoli Città della Musica», è stato proclamato il logo vincitore del contest che ha visto protagonisti gli studenti del triennio e biennio di design della comunicazione dell’Accademia di belle arti Napoli.Alla presentazione sono intervenuti il Sindaco Gaetano Manfredi, gli assessori Chiara Marciani, Vincenzo Santagada e Luca Trapanese con Marta Ragozzino e Renato Lori. Il concorso è nato all'interno di un protocollo tra comune di Napoli e Accademia di belle arti, volto a valorizzare le competenze delle studentesse e degli studenti dell'Accademia e creare sinergie tra istituzioni.

Il progetto vincitore è frutto del lavoro corale di cinque giovani studenti futuri designer Luca Greco, Angelo Manna, Carmen Felicia Marrone, Giovanni Mazzochi e Marco Mercogliano che hanno realizzato un’immagine che punta ad unire e valorizzare tre aspetti fondamentali del mondo musicale: il richiamo alle onde sonore, alla rappresentazione grafica delle note in un pentagramma e ai concetti di collegamento e congiunzione. La struttura del logo e la disposizione del lettering contribuiscono inoltre a trasmettere dinamismo e giocosità, sensazioni amplificate dalla palette cromatica scelta. 40 in totale le proposte presentate per il concorso, nato su iniziativa dell’Amministrazio e della professoressa Ivana Gaeta. Tutti i progetti si sono dimostrati di grande livello ed interesse, i tre finalisti sono emersi dalla valutazione di una commissione giudicatrice composta da membri dell’amministrazione Comunale e dell’Accademia di belle arti. La scelta del vincitore è il risultato del giudizio di una giuria popolare attivata attraverso canali social del Comune di Napoli.

«Per due settimane – ha spiegato l’assessore Chiara Marciani - abbiamo assistito ad una grande partecipazione al voto con 5200 voti per il vincitore, a testimonianza di quanto il concorso sia stato sentito e garantendo la piena condivisione di quello che sarà anche negli anni a venire il logo di “Napoli città della musica”. Negli anni c’è stata una forte richiesta di musica e di valorizzazione e sviluppo delle proposte musicali; dotare la città di un proprio logo che contrassegni tutti i progetti e le azioni della «Città della Musica», rappresenta un segnale concreto in coerenza con il progetto Napoli città della Musica che l’amministrazione intende dare. Tutte le proposte di progetto – ha concluso Marciani - saranno oggetto di una mostra che sarà allestita negli spazi del Museo di San Martino nell’ambito delle iniziative della manifestazione Ecofest».