«Pino forever», speciale sul Mattino del 4 gennaio a 5 anni dalla morte del grande artista

In edicola domani 4 gennaio all'interno de «Il Mattino» uno speciale dedicato a Pino Daniele a 5 anni dalla morte. Un'iniziativa da non perdere a cura di Federico Vacalebre per ricordare l'immenso artista partenopeo. Lo speciale, che s'intitola «Pino forever» si avvarrà delle firme di grandi ospiti come Renzo Arbore, Stefano Bollani ed Heddi Goodrich.



