Russell Crowe a Sanremo: «Torno al Colosseo, stavolta con un concerto». Ecco la data dell'evento

Massimo Decimo Meridio torna al Colosseo a distanza di ventiquattro anni dall'uscita de Il Gladiatore. Russell Crowe, che stasera sarà ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2024, ha annunciato le date del tour che l'estate prossima lo vedrà esibirsi in Italia da musicista insieme alla sua band, i Gentlemen Barbers. La tournée - della quale proporrà un'anticipazione questa sera sul palco, suonando un brano - partirà proprio da Roma, con uno show in programma il 23 giugno al Parco Archeologico del Colosseo, al Tempio di Venere, all'ombra dell'Anfiteatro Flavio. Per il 59enne attore neozelandese sarà un ritorno a casa: «Dopo Il Gladiatore di Ridley Scott è cambiato tutto, nella mia vita. Sono cresciuto in una casa in cui la musica era veramente importante. Al liceo suonavo in una cover band, facevamo concerti nei locali. La musica è sempre stata centrale nella mia vita. Prima di cominciare a girare film, se qualcuno mi chiedeva quale mestiere facessi, io ripetevo: il musicista. Il primo disco uscì quando avevo 16 anni. Poi è arrivato Il Gladiatore e nulla è stato più lo stesso».

Un mese fa Russell Crowe ha annunciato di aver scoperto di avere origini italiane, più precisamente di Ascoli Piceno. Un suo antenato era originario del capoluogo marchigiano: «Ho incontrato il sindaco di Ascoli Piceno. Mi ha conferito una targa per la cittadinanza onoraria. Mi ha regalato la maglietta della squadra di calcio di Ascoli Piceno con scritto il mio nome e una scatola di olive ascolane. Le abbiamo portate nella cucina dell'albergo e il cuoco ce le ha fritte: buonissime. Ho sempre avuto un fascino, una grande attrazione per l'Italia. Da adulto ho cercato di tornare a quei ricordi, a questo legame che percepivo. Ho scoperto che questo legame che mi sembrava incomprensibile ha trovato la sua ragione, per via delle mie origini».

Le date del tour

Il tour di Russell Crowe dopo il Parco Archeologico del Colosseo farà tappa a Pompei (9 luglio, Anfiteatro degli scavi), Ascoli Piceno (11 luglio), Piacenza (13 luglio, Palazzo Farnese), Varese (14 luglio, Giardini Estensi) e Bologna (16 luglio, Teatro Comunale Nouveau).

I biglietti saranno in vendita su Ticketone da lunedì 12 febbraio.