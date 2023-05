Morto Sheldon Reynolds, leggenda degli Earth, Wind & Fire. Il chitarrista aveva 63 anni

Sheldon Reynolds, talentuoso chitarrista e membro chiave di band funk e soul popolarissime come i The Commodores e gli Earth, Wind & Fire, è morto all'età di 63 anni. La morte di Reynolds è stata annunciata sui social martedì da Philip Bailey, suo ex compagno di band negli Earth, Wind & Fire.

Sheldon Reynolds, la morte annunciata sui social

Sheldon è stato un'aggiunta eccellente alla band, un grande scrittore e produttore, e una persona gentile e amorevole. Ci mancherà. Le nostre condoglianze alla sua famiglia».