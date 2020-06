Sergio Sylvestre e l'inno d'Italia: «Non mi sono dimenticato le parole, ero solo molto emozionato»

«Non mi sono dimenticato le parole, ero solo molto emozionato. Mai mi era capitato di esserlo così tanto». È la giustificazione, pubblicata sul proprio account ufficiale di Instagram, del cantante italo-statunitense Sergio Sylvestre, che ieri sera ha intonato l'inno di Mameli prima di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, all'Olimpico di Roma.



«È stata per me una serata molto emozionante - aggiunge -. Cantare l'inno, in uno stadio completamente vuoto, mi ha fatto bloccare e sentire triste. Sono una persona molto sensibile e questa cosa mi ha toccato molto, coinvolgendomi totalmente»