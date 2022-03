Taylor Hawkins morto, ipotesi overdose: il batterista dei Foo Fighters aveva chiesto aiuto per dolori al petto

La morte di Taylor Hawkins potrebbe essere stata causata dal consumo di droghe. Il batterista dei Foo Fighters è morto in hotel Bogotà, in Colombia, due ore prima dell’inizio di un concerto della band, che è stato inevitabilmente annullato (sul palco che era pronto ad accogliere Dave Grohl e soci i componenti del gruppo hanno fatto portare alcune candele, per omaggiare il musicista). Aveva compiuto 50 anni appena lo scorso mese. I Foo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati